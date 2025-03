La littérature de genre à l’honneur au Salon du livre

La littérature de genre se fait une place au Salon du livre de Genève. L’événement phare de la littérature en Suisse romande a lieu dès mercredi et jusqu’à dimanche à Palexpo. Plus de 600 auteurs et autrices seront présents cette année. Parmi les maisons d’éditions neuchâteloises qui seront représentées, il y aura PVH. Spécialisée dans les littératures de l’imaginaire, elle est distribuée en France, en Belgique et bien sûr en Suisse.

L’un de ses co-fondateurs Lionel Jeannerat était l’invité de La Matinale ce mardi. Cette année, les organisateurs du Salon du livre ont décidé de mettre en avant la littérature de genre. Elle met l’accent sur l’histoire et les rebondissements et comprends les polars, la science-fiction, le fantastique ou encore la fantaisie.

Et même si elle est connue depuis bien longtemps et très appréciée, « historiquement, les salons littéraires ont eu plutôt tendance à la snober », estime Lionel Jeannerat. Elle était comparée à de la « littérature de gare et donc une forme populaire », ajoute-t-il. « Mais depuis les succès du Seigneur des Anneaux et d’Harry Potter, cette littérature populaire a grandi avec les adultes de maintenant », sourit le co-fondateur de PVH Éditions.