Vers une section neuchâteloise unique pour Procap

La création de Procap Neuchâtel doit permettre d’avoir une vision globale et un interlocuteur unique au niveau cantonal. De quoi renforcer la recherche de fonds, mettre en commun les réseaux de contacts, proposer des prestations et des activités dans toutes les régions du canton. Les bureaux sociojuridiques resteront à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel et des antennes pourraient être ouvertes par exemple « une fois par mois au Locle, au Val-de-Ruz et au Val-de-Travers ».