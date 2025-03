Le cycle 3 de l’école obligatoire neuchâteloise sous la loupe

Une évaluation du cycle 3 de l’école obligatoire ! La Commission de gestion et d’évaluation du Grand Conseil neuchâtelois annonce ce lundi le lancement d'une telle démarche. Il s’agit d’examiner les effets de cette réforme et d’évaluer sa mise en œuvre au regard de trois axes : l’atteinte des objectifs, l’identification de pistes d’amélioration et l’égalité des chances. Ce dernier point doit permettre d’évaluer que la réforme garantit à tout le monde un accès équitable aux apprentissages et aux opportunités scolaires. Pour garantir l’indépendance de la démarche, une entreprise externe, la société KEK-CDC, va procéder à cette évaluation.

L’ensemble des acteurs concernés seront sollicités afin de contribuer aux travaux d’investigation et de réflexion.

Il s’agit de la première évaluation de politique publique du canton de Neuchâtel. Ce nouvel outil fait partie des mesures proposées dans le contreprojet indirect à l’initiative populaire « Pour une Cour des comptes » accepté en votation populaire en mai 2022. /comm-sma