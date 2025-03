Chaque nuit, des milliers d’oiseaux reviennent chanter en Suisse

Ces migrations sont discrètes, puisqu’elles se produisent bien souvent… de nuit. Un horaire favorable par plusieurs aspects : certaines espèces profitent des températures plus fraîches pour survoler le Sahara, « il y a aussi moins de prédateurs susceptibles de les attraper et les conditions de vent sont parfois plus favorables » qu’en journée, complète François Turrian. Pour s’orienter, ces voyageurs peuvent compter sur leur bonne vision nocturne, la disposition des constellations, ainsi qu’à leur perception du champ magnétique terrestre.