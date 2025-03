Observer les chouettes de la région

Chouette de tengmalm, hulotte, effraie, chevêchette d’Europe, mais aussi hibou moyen-duc et le hibou grand-duc. La région abrite « six des neuf espèces de rapaces nocturnes présentes en Suisse », explique Romain Fürst, biologiste responsable de projet nature au Parc naturel régional Chasseral. Tous ne vivent pas au même endroit. On peut en retrouver « dans les forêts d’altitude, les pâturages boisés, les clochers ou encore dans les granges », ajoute le biologiste qui confie qu’observer une chouette, cela reste difficile. /vfe