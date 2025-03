Le métier de maître ramoneur libéralisé

L'une des principales différences par rapport à la règlementation de 1996 est la possibilité pour les clients de choisir leur prestataire. En dehors de ce changement, « le ramonage reste obligatoire et les fréquences de ramonage restent inchangées », précise Adrien Steudler.





Impact du nouveau règlement sur les professionnels et leurs pratiques

En termes d'impact sur les professionnels, le règlement ne modifie pas fondamentalement leur travail quotidien. Les maîtres ramoneurs continueront d’aviser leurs clients de la même manière, et ceux qui souhaitent changer de prestataire pourront le faire. Il pourrait y avoir quelques ajustements logistiques : « peut-être qu’on sera amené à se déplacer une ou deux fois de plus », indique le patron de l’entreprise de ramonage Steudler.

À Neuchâtel, les tarifs figurent parmi les plus bas de Suisse. Le tarif horaire de 77,83 CHF n’a pas changé depuis 2019, malgré la libéralisation.





Évolution de la profession

Le métier de ramoneur a évolué depuis 1996, en raison des nouvelles installations thermiques, comme les chaudières à gaz et les poêles à pellets. Ces évolutions ont nécessité des ajustements dans la réglementation pour tenir compte de la complexité des installations et de l’expertise requise. « Les ramoneurs utilisent désormais des outils plus fins et sophistiqués, tels que des aspirateurs à pompe et des systèmes de nettoyage rotatifs, qui améliorent la sécurité du client », souligne Adrien Steudler.