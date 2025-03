Une journée pour découvrir le scoutisme

Partir à la découverte du scoutisme… Une journée est organisée samedi dans toute la Suisse. Dans le canton de Neuchâtel, les groupes scouts des communes de Peseux, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Bevaix, Saint-Blaise, La Grande Béroche et Fleurier ouvrent leurs portes. L’occasion de découvrir les valeurs et les activités typiques du scoutisme. Ce mouvement est connu notamment pour ses valeurs, comme l’a expliqué vendredi dans La Matinale Lou-Eva Cuche, responsable communication et relations publiques à l’Association du scoutisme neuchâteloise, dont le totem est Impala. « C’est principalement le vivre ensemble et le respect de son environnement. C’est aussi s’engager pour soi et les autres au travers de formations et c’est aussi de l’optimisme avec le but d’affronter les difficultés avec confiance, comme on dit chez nous. » Des valeurs que les personnes intéressées pourront donc découvrir samedi, en même temps que les activités typiques du scoutisme comme cuire du pain trappeurs sur le feu, jouer en forêt ou encore laisser libre cours à sa créativité.