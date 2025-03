« Le monde en cause » : des orpailleurs qui mettent leur vie en péril au Brésil

C’est une activité illégale et particulièrement dangereuse qui préoccupe les forces de l’ordre au Brésil. Des chercheurs d’or, soit des orpailleurs, se cachent dans des tunnels en Amazonie pour exploiter ce métal précieux et ainsi échapper à la surveillance par satellite. Régulièrement, la police militaire découvre de nouveaux réseaux de galeries souterraines. Ces structures sont souvent très dangereuses et offrent des conditions de travail extrêmement précaires, mais le gain est substantiel selon notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :