Médication : une sécurité supplémentaire grâce à l’IA à Fleurier

La pharmacie fleurisane a installé ce système en début d’année. Elle distribue ces semainiers blistérisés contrôlés par l’IA dans 13 EMS, soit l’équivalent de 700 lits, principalement dans le canton de Neuchâtel.

Du côté de l’Association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées (ANEMPA) on n’est pas contre ce système. On s’interroge toutefois sur sa flexibilité, en cas de changement de traitement. Pas de problème, répond le propriétaire de la pharmacie de l’Areuse. Il met en avant la proximité de son officine avec ses clients et la réactivité de ses équipes. La pharmacie emploie deux livreurs qui acheminent les semainiers blistérisés auprès des EMS.