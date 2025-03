L’autisme à l’honneur pendant la semaine du cerveau

Plusieurs événements réguliers sont organisés. Chaque mois, le café des parents et le coca des ados permettent de se retrouver et d’échanger. Tous les trois mois, des groupes de parole sont mis en place pour les personnes autistes, offrant un espace d’écoute et de soutien. Un ciné-douceur est également proposé chaque trimestre. Il s’agit d’un « film diffusé dans des conditions adaptées aux personnes autistes, avec une lumière tamisée et un son réduit », précise le président de l’association.





Encourager l’autonomie

Frédéric Maillard souligne que « les personnes autistes, sans soutien, ne sont pas capables de s’adapter aux attentes de la société ». Le rôle des proches-aidants devient donc « crucial » pour les accompagner. Il précise que l’objectif est de « diriger la personne autiste vers plus d’autonomie tout au long de sa vie ». D’ailleurs, il prend l'exemple d'une situation quotidienne, comme demander son chemin. Ce geste, qui peut sembler anodin, est un défi pour une personne autiste, car « il implique d'entrer en relation avec autrui, ce qui peut être un obstacle majeur ». Selon lui, « investir du temps, des ressources et des capacités dans le développement de l’autonomie des personnes autistes dès leur plus jeune âge est essentiel ». Cela permet, à terme, de parvenir à une autonomie aussi grande que possible, même après le décès des proches-aidants.