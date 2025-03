Neuchâtel rejoint maplace.ch

Le Canton de Neuchâtel rejoint la plateforme en ligne maplace.ch. Il s'agit du premier canton 100% francophone qui rejoint ce site. Gratuite, elle recense les prestations de logement, de centres de jour et d’ateliers, par canton et par site géographique. La plateforme est dédiée aux personnes vivant avec un handicap, mais aussi à leurs proches ainsi qu'aux professionnels. Elle favorise l’autonomie de vie et la liberté de choix des personnes en situation de handicap. En offrant un aperçu complet des prestations proposées par les institutions, la plateforme fournit des informations qui permettent aux personnes concernées de mieux organiser leur quotidien. Neuchâtel rejoint 16 autres cantons suisses déjà actifs sur le site. « En publiant ces informations sur www.maplace.ch, le Canton réaffirme son engagement à favoriser l’autonomie et l’autodétermination des personnes vivant avec un handicap, à soutenir les familles et les professionnels dans leurs démarches, et à promouvoir une société plus inclusive, en accord avec les principes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU », précise un communiqué du Canton ce mardi. /comm-cob