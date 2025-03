Lothar, la tempête qui a bouleversé l'objectif

La tempête frappe, lui photographie. Le Musée d’Estavayer-le-Lac et ses grenouilles accueille depuis la semaine dernière le travail d’Alan Humerose. L’exposition du photographe originaire du Jura s’intitule « Une rafale des racines ». À travers ses clichés, Alan Humerose dévoile des images de la tempête Lothar : des arbres déracinés et des branches arrachées, capturées lors de son road trip postapocalyptique de 4’000km. Ses photographies, vues à travers son objectif, évoquent des contes et des légendes chamboulés.

Pour Maxime Papaux, directeur du Musée d’Estavayer-le-Lac et ses grenouilles, le choix de cette exposition s’inscrit dans « la volonté du musée de développer des propositions artistiques », tout en restant fidèle à « ses curiosités et à ses célèbres grenouilles taxidermisées ». L’idée de présenter les œuvres d’Alan Humerose « s’est fagotée après des échanges avec l’artiste autour de la cabinerie », explique-t-il. Dès que l’occasion s'est présentée, le musée n'a pas hésité à saisir l’opportunité. Il en a d'ailleurs profité pour rénover l'une de ses salles. Ainsi, « les gens peuvent découvrir une nouvelle salle », souligne le directeur du musée.