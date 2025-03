Le Centre-Nature Birdlife de La Sauge sort de son sommeil hivernal

De nouvelles animations agrémenteront la saison 2025 du centre. L’institution proposera des visites guidées individuelles du site sous l’appellation À vos jumelles à La Sauge. L’objectif est de permettre aux visiteurs de profiter des connaissances de l’équipe du centre. Un autre concept a aussi été mis sur pied : Late Birds, en écho à Early Birds, qui existait déjà. Chaque vendredi et samedi, le public pourra accéder au site entre 18h et 22h pour découvrir la faune et la luminosité particulières du crépuscule.