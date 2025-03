Unir médecine du sport et de l’obésité

Un public très intéressé

Les visiteurs étaient très nombreux ce samedi à venir découvrir les différents stands proposés, bien plus que ce qui avait été imaginé par les organisateurs. Si certains étaient venus chercher des renseignements pour de futures études dans le domaine du sport, d’autres étaient en quête de réponses. C’est le cas notamment de Myriam. « Quand on a des blessures, on est tellement démunis, on reste dans notre coin. Ici, on voit qu’il y a des possibilités », dit-elle.