Une nouvelle fondation pour soutenir le développement du HCC et la relève

Un nouveau venu dans le monde du sport neuchâtelois : la Fondation 1919 – en référence à l’année de création du HC La Chaux-de-Fonds – s’est présentée vendredi matin à la patinoire des Mélèzes. Elle est composée de six membres fondateurs proches du club de Swiss League de hockey sur glace. A ne pas confondre avec la fondation chargée du projet de nouvelles patinoires des Mélèzes et qui sera pilotée par la Fédération neuchâteloise des entrepreneurs...

Cette Fondation 1919 souhaite d’abord appuyer le HCC et sa relève financièrement, notamment en prenant part à l’augmentation du capital-actions du club prévue cette année. Et dans un second temps profiter du phare que représentent les Abeilles pour soutenir d’autres sports de glace ainsi que l’ensemble du tissu sportif neuchâtelois.

Les fondateurs n’articulent pas encore de pourcentage souhaité du capital-actions du HCC, mais veulent en « assurer un ancrage local », déclare David Grandjean, l’un des fondateurs, par ailleurs membre du conseil d’administration du HCC. Il s’agit aussi de montrer aux Chaux-de-Fonniers que le club de hockey « ne sera pas seul à porter le projet des nouvelles patinoires des Mélèzes ». Et d'accompagner les Abeilles vers la National League en poursuivant la professionnalisation du club initiée « il y a cinq ou six ans ».