Mars bleu pour sensibiliser au cancer du côlon

Mars bleu : un mois pour comprendre, prévenir et agir contre le cancer du côlon. L’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE, la Ligue neuchâteloise contre le cancer et le RHNe organisent une campagne de dépistage. Chaque année en Suisse, environ 4’500 nouveaux cas sont diagnostiqués et plus de 1’650 personnes en meurent, soit la troisième cause de décès en Suisse. Dans l’Arc jurassien, plus de 150 cas sont diagnostiqués en moyenne par année. Les personnes de 50 ans et plus sont les plus touchées avec plus de 80% des cas. Si la maladie est diagnostiquée assez rapidement, les chances de guérison sont de 90%. D’où l’importance de se faire dépister, comme l’a rappelé vendredi dans « La Matinale » Nathalie Fleury, directrice de l’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE. « C’est un vrai message d’espoir positif, on peut guérir d’un cancer du côlon. Il faut oser en parler et faire le dépistage. (…) Plus vite on détecte la maladie, meilleure sera sa prise en charge, avec des traitements moins lourds et moins agressifs. » Le dépistage consiste à faire une recherche de sang dans les selles. Il est pris en charge financièrement à hauteur de 90% s’il est réalisé dans le cadre de la campagne.