La Ville du Locle se réorganise

Dans le sillage de la gestion sensible du dicastère de l’Éducation dans le cadre du dossier de la direction du Cercle scolaire, la Ville du Locle réorganise ses dicastères, annonce-t-elle dans un communiqué vendredi.

Dès le 10 mars 2025, l’Éducation sera reprise par Catherine Jeanneret. Michaël Berly sera en charge des services à la population (État civil, Contrôle des habitants, Digitalisation et Affaires extérieures). Philippe Rouault reprend quant à lui l’exploitation de la station d'épuration et les relations avec les Églises, intégrées à la cohésion sociale, et Anthony von Allmen reprend la gérance communale et les bâtiments, qui seront rattachés au service des Finances. Seul le dicastère de Sarah Favre ne sera pas modifié de façon majeure, outre le transfert du SIS et de la Protection civile qui seront également sous la responsabilité de Anthony von Allmen.

Ces changements ont été décidés après quelques mois de législature et représentent, d’après le communiqué, l'occasion d'équilibrer « au mieux les différentes responsabilités de ses membres en visant un fonctionnement le plus efficient possible de l’organisation communale ». /jja