Des travaux jusqu’en 2029 entre Sainte-Croix et Vuiteboeuf

La vie de 6'800 automobilistes sera fortement impactée dès lundi entre Sainte-Croix et Yverdon-les-Bains. Une partie du tronçon situé entre le Balcon du Jura vaudois et Vuiteboeuf sera interdit à la circulation à partir du 10 mars et jusqu’au 31 octobre, entrainant une déviation par Les Rasses et Bullet. Dans un deuxième temps, des travaux plus importants prévus dans la côte entre le 23 juin et le 24 août provoqueront une déviation plus importante par Mauborget. « Pour la première déviation par Bullet, on estime entre 5 et 10 minutes de trajet en plus, et par Mauborget, c’est plutôt 15 minutes », détaille Didier Kreis, chef de projet pour la RC 254, au sein de la direction générale de la mobilité des routes du canton de Vaud. Ce dernier rappelle également que les déviations se font par des routes cantonales, qui doivent permettre le passage de tous les véhicules.