Le PLR neuchâtelois vise un retour « à la normale »

Trois axes de campagne

« Le PLR se bat pour les citoyens, ce qu’ils feront demain, et pour les entreprises dans lesquelles ils travaillent. » C’est ainsi que le parti résume ses trois principaux thèmes de campagne à savoir l’avenir, les citoyens et les entreprises. Les libéraux radicaux souhaitent, par exemple, développer l’attractivité résidentielle, soutenir l’agriculture, garantir l’épanouissement des citoyens et se battre pour leur pouvoir d’achat.







Une liste à 79 noms

Contrairement à il y a quatre ans, le PLRN ne propose pas une liste à 100 mais 79 candidats. Une situation que le président du parti, Francis Krähenbühl, justifie par le fait que toutes les personnes présentées sont « engagées et motivées à remplir cette fonction ». Le retraité ne pense pas que cela risque de leur faire perdre des voix et affirme que « les citoyens ont largement assez de choix » avec les noms proposés. D’autant plus que, pour le président de parti, l’utilisation d’une liste compacte n’est pas une garantie.