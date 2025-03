Collaboration franco-suisse pour l’école à l’extérieure

Apprendre en pleine nature

Cette pratique éducative n’empêche pas l’apprentissage des matières fondamentales. Par exemple, en français, les élèves réalisent une recette de pain perdu tout en apprenant à conjuguer les verbes au futur et au passé composé. En mathématiques, les plus grands sont invités à créer des formes en 3D avec les matériaux trouvés en forêt, tandis que les plus jeunes répètent les formes apprises en classe avec les ressources naturelles disponibles autour d’eux. Outre les leçons, le temps libre passé en forêt est également bénéfique pour les élèves. En plus de l’aspect éducatif, « ce moment en pleine nature offre aux enfants un espace de jeu enrichissant et créatif », souligne Marie-Laure Girault, co-directrice du réseau français d’éducation à la nature et à l’environnement (FRENE).

Des élèves conquis

Les élèves se disent enthousiastes à l'idée de faire l'école dehors. Ils apprécient être proches de la nature, jouer avec leurs amis, et trouvent ça « plus cool que la classe ». Cependant, certains préfèrent l'école à l'intérieur quand il pleut ou quand il fait froid, surtout à cause des vêtements mouillés, de la boue ou des insectes. /lal