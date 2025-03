Neuchâtel célèbre les 30 ans de la Loi sur l’égalité

La Loi sur l’égalité a 30 ans. Elle a été votée en mars 1995 sur le plan fédéral. En septembre de la même année, le Grand Conseil neuchâtelois approuvait une Loi sur la politique familiale et l’égalité entre hommes et femmes. Un Office du même nom a été créé trois ans plus tard.

Plusieurs manifestations sont organisées pour marquer ce trentième anniversaire, dont une soirée festive jeudi dès 19h à l’Aula des Jeunes-Rives à Neuchâtel. Laurence Boegli, co-cheffe de l’Office de la politique familiale et de l’égalité, a rappelé mardi, dans « La Matinale », que l’histoire de l’égalité dans le canton de Neuchâtel a été passablement mouvementée : « En 1990, un bureau de l’égalité et de la famille a été créé. Et après cinq ans, le Conseil d’État a décidé de le supprimer pour faire une économie de 100'000 francs. À la suite de cela, il a créé une loi et nommait une déléguée toute seule. Ce qui avait fait beaucoup réagir dans la population. »

La loi n’a pas changé depuis 1995, en revanche, les missions de l’Office se sont étoffées. Elles se déploient sur quatre axes. « Tout d’abord bien évidemment la promotion de l’égalité entre homme et femme ainsi que la politique familiale, ça c’est ce que l’on a dans notre titre. (…) Et puis sont venues s’ajouter progressivement les questions de violences domestiques et récemment la thématique LGBT. »