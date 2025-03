Neuchâtel - Paris en forte augmentation

Plus de 30% d’augmentation par an depuis 2021 : de quoi imaginer que la ligne qui relie Neuchâtel à Frasne pour rejoindre Paris a de beaux jours devant elle. Cependant, la liaison est en sursis depuis quelques années. Le tronçon entre les Verrières et Pontarlier doit être rénové, pour une somme qui oscille entre 15 et 40 millions de francs. Problème : si le budget est établi, les financements ne suivent pas.

Pascal Vuilleumier, directeur de la fédération du Transjuralpin (FTJA), défend les intérêts de la ligne : « C’est un tracé qui est important. On voit que les voyageurs l’apprécient, les chiffres le démontrent. » Mais pour le directeur, pour que cette ligne perdure, il faut trouver des solutions. « C’est une ligne qui sert au raccordement. Mais par exemple pour ce qui est du trafic de marchandises ou d’autres trains voyageurs, c’est une ligne qui est sous-utilisée et qui rend le maintien de cette infrastructure assez couteux. »