Les travaux routiers reprennent dans le canton

L’arrivée du printemps est synonyme de reprise des travaux routiers. Au total, 26 chantiers sont menés en 2025 dans le canton de Neuchâtel. « L’objectif de l’ensemble de ces travaux est d’assurer la pérennité du réseau routier cantonal, d’améliorer la sécurité et le confort de tous les usagères et usagers, ainsi que de garantir une utilisation optimale pour tous les modes de transports », détaille un communiqué du Canton diffusé ce mardi.

Parmi les travaux prévus, il y a la construction de la piste cyclable entre Saint-Blaise et Cornaux, la reconstruction complète de la Grand-Rue à Couvet ou encore les travaux préparatoires du contournement Est de La Chaux-de-Fonds. Dans le domaine de la géologie et des cours d’eau, des travaux d’entretien courant sont prévus, dans le but de garantir la sécurité de la population, « tout en favorisant la biodiversité. » Par ailleurs, des mesures de protection contre les dangers naturels sont en cours, par exemple le renouvellement des filets de protection contre les chutes de pierres le long de la H10, en amont de St-Sulpice.

La mise en œuvre du plan directeur des chemins de randonnée pédestre se poursuit cette année. Deux passerelles seront construites sur le sentier du lac, permettant d’ouvrir au public de nouveaux secteurs situés sur le territoire des communes de La Grande Béroche et de Cortaillod. /comm-cob