Le Resisprint n’aura pas lieu en 2025. Le comité d’organisation l’a annoncé par communiqué ce mardi. C'est la première fois depuis 1980 que la manifestation internationale n'aura pas lieu. Ces derniers mois, la SEP Olympic La Chaux-de-Fonds, qui organise la manifestation, ainsi que la Ville de La Chaux-de-Fonds et Swiss Athletics se sont efforcés de trouver des solutions pour organiser cette édition 2025. « Les conditions nécessaires à la réalisation d’un meeting international d’athlétisme, dans de bonnes conditions, ne sont malheureusement pas réunies, en raison du délai trop court et de l'état actuel des infrastructures », explique le communiqué. L’homologation du Stade de la Charrière a exceptionnellement été prolongée par Swiss Athletics, sous certaines conditions. « En l’état, et sans une réfection complète, il n’est pas possible d’organiser une manifestation de cette envergure », précisent les organisateurs. Si les conditions sont réunies pour organiser la manifestation internationale, le Resisprint fera son retour en 2027. /comm-cob