Le Conseil d’État veut raviver « l’esprit de 1848 »

La démocratie et la liberté sont au cœur du message que le Conseil d’État neuchâtelois adresse à la population en ce jour de commémoration de l’indépendance neuchâteloise. Le 1er mars 1848, les Neuchâtelois rallient le Château de Neuchâtel pour se défaire du joug prussien et instaurer la République, s’inscrivant ainsi dans la vague de révolutions républicaines en Europe appelée « printemps des peuples ».

Comment s’exprime cet « esprit de 1848 » aujourd’hui ? Pour le gouvernement, « il se vit dans l’attachement à la liberté et la volonté d’entreprendre, ensemble, les actions nécessaires pour garantir cette liberté à toutes et tous » qui s’exprime lorsque la population exerce son droit de vote, notamment aux élections du 23 mars prochain. L’exécutif revient donc sur l’histoire de ce droit de vote, passant des citoyens masculins aux étrangers avant qu’il ne soit ouvert aux femmes puis aux détenteurs d’un permis C.

Cette histoire illustrerait comment « le Canton de Neuchâtel a été pionnier en matière d’élargissement des droits politiques », s’appuyant sur l’ouverture et la diversité pour se développer. La population est donc invitée à commémorer l’indépendance neuchâteloise dans « cet esprit renouvelé ». /comm-jja