1er mars : Les marcheurs sur les traces des révolutionnaires

Samedi, RTN s’est rendu sur l’un des points de ravitaillement du tracé vallonier à la mi-journée. Pain, fromage et vin chaud : les marcheurs avaient de quoi reprendre des forces à l’hôtel de la Truite à Champ-du-Moulin. Assuré par la société de gym de Môtiers, le stand et ses bénévoles ont permis aux participants de souffler un peu. « Ils étaient contents et nous ça nous fait plaisir de voir des gens souriants », se réjouissait sur place l’un des bénévoles, Frédéric Tosato.