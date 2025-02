Une distinction prestigieuse pour Nelson Carvalho

Nelson Carvalho accueille donc avec fierté cette récompense, mais il ne la voit pas comme un accomplissement. Le coach de MMA a encore des ambitions. « Aujourd’hui, on a déjà réussi à amener trois athlètes qui proviennent de la Fight Move Academy à l’UFC (réd. : l’Ultimate Fighting Championship, la plus importante ligue mondiale de ce sport). Mon objectif est d’en amener encore beaucoup plus et d’aller concourir dans toutes les grosses ligues européennes et encore décrocher plein de titres européens et mondiaux en amateur et en professionnel », conclut-il. /lgn