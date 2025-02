Le NUC modernise son infrastructure avec des panneaux LED

Après une saison 2023-2024 « exceptionnelle » et sa qualification en finale à la CEV Volleyball Cup 2024, le NUC a fait le choix d’investir dans des panneaux publicitaires LED, apprend-on dans un communiqué ce jeudi. Le club avait déjà dû louer cette technologie pour répondre aux exigences de la compétition européenne l'an dernier. Ayant constaté des retours positifs sur cette expérience, le club a choisi d’investir dans son propre matériel pour « renforcer l’expérience des spectateurs ».

Ce projet a été financé en partie par les partenaires du club et sera inauguré dès le début des play-off, le dimanche 2 mars à 17h30 à la Riveraine. L'objectif est ainsi d'apporter « une nouvelle dynamique aux matches et une mise en valeur renforcée des partenaires ». Le communiqué mentionne quatre clubs qui sont déjà équipés de cette technologie : VC Kanti Schaffhouse, Volley Düdingen, Volley Lugano et BIWI VFM. /comm-jja