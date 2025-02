Nouveau décor pour le Château de Valangin

Une réouverture sous le signe de la tradition

Ce samedi et comme chaque année, la Batterie 13 marquera le début de la saison en tirant six coups de canon, en référence aux six districts historiques de la région. Une soupe aux pois sera servie aux visiteurs et l’entrée au musée avec son exposition permanente sera gratuite toute la journée, de 11h à 17h.

Au-delà des travaux, cette réouverture marque aussi le lancement d’une nouvelle saison culturelle. Le château proposera plusieurs évènements tout au long de l’année, avec en premier lieu une exposition sur les téléviseurs portables d’époque. Présentée dans la Vitrine du collectionneur, elle mettra en avant des modèles issus de la collection d’un conservateur de la région Sylvain Paroz, témoignant de l’évolution de ces objets du quotidien.Le 29 mars, le château accueillera un concert des Jeunes talents du Conservatoire de musique neuchâtelois, avant de dévoiler en mai une exposition temporaire inédite. « Intitulée « Au poil ! Une histoire chevelue et poilue », elle explorera la symbolique et l’évolution des cheveux et des poils à travers les époques », sourit Katharina Bleuer. Son vernissage est prévu le 11 mai 2025.