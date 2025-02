Sur les traces de Néandertal au Val-de-Travers

L’exposition montée à Fleurier est composée de panneaux à lire, et d’une carte du site. Et on y trouve aussi un reportage photo de Christophe Florian, réalisé lors des fouilles menées sur place depuis 2021. « Elle donne une vision beaucoup plus sensible et empathique du travail archéologique », rappelle la conservatrice du MRVT. Et pour les aventuriers, une visite différente peut se faire depuis Fleurier grâce à un casque : « C’était l’occasion de développer une application de réalité virtuelle avec un informaticien, qui permettra de visiter la grotte en quelque sorte », précise Sandrine Girardier.