Amaël Aubert à la tête de la Jeune chambre internationale suisse

La Jeune chambre internationale suisse tient son nouveau président. C’est le Neuchâtelois Amaël Aubert qui prend les rênes de cette structure dans laquelle il a déjà été vice-président. En 2021 et 2022, il avait aussi présidé l’organisation locale de Neuchâtel. Une structure qu’il a su « redynamiser » : elle est devenue aujourd’hui l’une des plus actives de Suisse romande. Amaël Aubert a initié de nombreux projets en faveur du tissu local, notamment pour les entreprises. Par exemple « Décarbone ta boîte », une journée de conférences et de conseils.

Pour 2025, le slogan est « Ose ! Demande-toi pourquoi ? » : le président espère ainsi encourager les organisations locales à se montrer proactives. Elles auront la possibilité de développer plusieurs projets, notamment « Fit4Jobs » qui permet d’accompagner les jeunes dans leurs recherches de place d’apprentissage. « JCI Rise » qui questionne notamment la recherche de repreneurs. « Nuits des jeunes leaders » proposera à des jeunes de réseauter durant toute une soirée. Enfin, le « JCI Day » célébrera les 110 ans de l’organisation en Suisse en septembre.