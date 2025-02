RHNe : la chirurgie robotique débarque à Pourtalès

Entre 1,5 et 2 millions de francs

La formation et la mise à disposition du robot sont financées par Medtronic. Le RHNe paie uniquement une forme de location à chaque utilisation de l’appareil. C’est du « gagnant-gagnant pour nous », ajoute le médecin-chef. En effet, il faut compter en entre 1,5 et 2 millions de francs pour l’achat d’un tel robot. Le RHNe a obtenu son partenariat avec Medtronic après avoir été en compétition avec d’autres hôpitaux français et suisses.





« Le futur c’est la chirurgie robot assistée »

« Le RHNe commence à perdre de la patientèle », déclare le médecin-chef en chirurgie viscérale. Les personnes qui ont entendu parler de la chirurgie robotique souhaitent en bénéficier. En effet, cette pratique est déjà largement répandue en Suisse, avec 60 robots de chirurgie utilisés dans le pays. « Il devient crucial pour le RHNe de ne pas rester à la traîne », analyse Marc-Olivier Sauvain. Dans 10 ou 20 ans, « c’est inimaginable pour un urologue en formation de ne pas se former sur un robot », ajoute-t-il. Cette technologie est de plus en plus essentielle, et son adoption deviendra incontournable pour les hôpitaux désireux d’attirer les talents et de rester compétitifs. /lal.