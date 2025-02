Un petit ressort au cœur du MIH

À l’époque de Christiaan Huygens, dans les Montagnes neuchâteloises, on ne s’occupe pas vraiment de recherche. Mais une fois le spiral dévoilé aux yeux du monde, l’innovation va entrer dans une course effrénée. L’occasion pour la Suisse de se tailler « la part du lion » avec « tous les développements qui sont faits par l’intermédiaire des recherches de Charles Édouard Guillaume sur les métaux ». Ce prix Nobel de physique, né à Fleurier en 1861, invente des alliages comme l’Invar et l’Élinvar, des « métaux qui avait des propriétés d’insensibilité aux changements de températures et de magnétisme ». De quoi rendre le « spiral le plus précis possible, dans toutes les circonstances ». L’innovation ne s’arrête pas là. Au 21e siècle, l’amélioration de la performance du spiral continue, grâce à l’utilisation de nouveaux matériaux comme le silicium.