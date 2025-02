Les demandes pour des cérémonies laïques sont croissantes en Suisse romande

Ensemble, on est plus fort

Une autre raison du lancement de Célébrys et de ce réseau romand de célébrants indépendants, c’est l’aspect solitaire de cette profession. « Pendant la formation, on est uni, on est une équipe. Et puis après, on se sent un peu seul, un peu lâché chacun dans notre coin de pays », explique Anouk Hutmacher. En créant ce réseau et cette association, cela permet de partager son ressenti et ses expériences.