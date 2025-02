Rentrée scolaire garantie à La Côte-aux-Fées

Une école vous manque et tout est dépeuplé. C’est en substance pour cela que les autorités communales de La Côte-aux-Fées tiennent à leur classe. En janvier 2024, Arcinfo révélait que les élus niquelets avaient réussi à obtenir un sursis pour l’ouverture de leur école à la rentrée 2024. Une année après, le constat est différent. Les autorités de Val-de-Travers, en charge du cercle scolaire, et celles de La Côte-aux-Fées se sont rencontrées à plusieurs reprises afin d’anticiper la rentrée d’août 2025. Avec ce constat important : les effectifs ont augmenté dans le village niquelet, et la classe qui accueille les élèves de la 1re à la 4e année atteint désormais 15 élèves. « On a eu de la chance, on a eu des familles supplémentaires qui sont arrivées pendant l’été 2024 », se réjouit Adrian Prospero, conseiller communal niquelet en charge de l’enseignement et de la formation. La Côte-aux-Fées tente justement d’attirer les familles. Les autorités ont aussi conscience que « s’il n’y a pas d’école, il n’y a pas de familles. Et s’il n’y a pas de familles, il y a moins d’élèves, donc plus d’école. Et plus de transports publics par la suite », car les enfants aujourd’hui font partie des utilisateurs réguliers du bus pour rejoindre l’école à Buttes ou à Fleurier, dès la 5e année.