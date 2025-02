MusicÔvignes élargit sa capacité d’accueil

Fort de son succès lors de sa première édition, le festival musicÔvignes revient le 23 août, au cœur du verger de la Cave des Lauriers à Cressier. Pour Nicolas Fallet, membre fondateur et président de l’association musicÔvignes, cette expérience positive a « poussé les organisateurs à réfléchir sur une deuxième édition dès le lendemain de la première ».

Cette deuxième édition verra sa capacité d’accueil passer de 1200 à 1500 personnes, soit 300 places supplémentaires. Toutefois, Nicolas Fallet précise que : « L’objectif n’est pas d’attirer plus de monde pour avoir plus d’argent, mais de permettre à davantage de personnes de vivre cette expérience. Si nous pouvons rendre 300 personnes supplémentaires heureuses, nous serons ravis », souligne-t-il. Par ailleurs, le président de l’association insiste sur l’importance de « préserver la qualité d’accueil, qui est l’une des spécificités de musicÔvignes ». Afin de gérer cette augmentation, plus de 200 bénévoles seront mobilisés pour garantir le bon déroulement du festival. De plus, l’offre de restauration sera élargie, avec six stands supplémentaires pour améliorer le confort des festivaliers.