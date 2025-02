Une centaine d'arbres abattus près de la cascade de Môtiers

Des travaux de sécurisation autour de la cascade de Môtiers. Dans l’ensemble du secteur, une centaine d’arbres est en train d’être abattue par les gardes forestiers de la Commune de Val-de-Travers. Il s’agit surtout de sécuriser le coin, propice aux balades et au passage de touristes. « Ces arbres ont connu des sécheresses à répétition, certains ont été attaqués par le bostryche », détaille Claude-André Montandon, garde forestier à Val-de-Travers. Il a fallu intervenir plus tôt que prévu afin de garantir la sécurité dans le secteur. L’année passée, le bostryche a déjà touché trois hectares de forêt à Môtiers, à quelques centaines de mètres de la cascade. « Mais c’était localisé dans une ancienne plantation des années 1900. Dès qu’on arrive dans la forêt beaucoup plus mélangée, composée de sapins et de feuillus, ces pullulations de bostryches s’arrêtent. »