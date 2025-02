Maison d’Ailleurs : une invitation au voyage pour la première de Frédéric Jaccaud

Une première exposition pour le nouveau directeur de la Maison d’Ailleurs. Le musée de la science-fiction, des utopies et des voyages extraordinaires d’Yverdon-les-Bains accueille depuis samedi et jusqu’au 16 novembre une nouvelle exposition intitulée « Horizons ». « C’est une sorte de grande invitation à un voyage général, sur les paysages, les représentations d’ailleurs que nous proposent toutes les œuvres de science-fiction », explique Frédéric Jaccaud dans « La Matinale » ce mardi. Le nouveau directeur de la Maison d’Ailleurs, en poste depuis le 1er septembre pour remplacer Marc Atallah, précise que l’exposition est construite en cinq étapes. « Elles vont permettre aux visiteurs d’explorer différentes temporalités, différents paysages et différents supports aussi ». Les pièces exposées viennent de la collection du musée, précise Frédéric Jaccaud.

Cette exposition est aussi la première pour lui à la tête de la Maison d’Ailleurs. Frédéric Jaccaud était déjà conservateur de l’institution et il y a fait ses premiers pas en tant qu’auxiliaire, lorsqu’il était étudiant en master. Il n’entend pas révolutionner le fonctionnement du Musée. « C’est une question de direction, mais le bateau est toujours le même. »