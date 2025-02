Les personnes sans-abri à Neuchâtel auront un toit pour dormir

Une structure à 190'000 francs

Le Conseil général, réuni le 10 janvier 2025, a débloqué un budget de 190’000 francs pour trouver une solution face à l’aggravation de la précarité qui est devenue de plus en plus visible en ville. Le Conseil communal a choisi d’agir sans attendre des chiffres statistiques précis, estimant l’urgence suffisante pour justifier une intervention rapide.





Inspiré des sleep-in existants à Genève et Lausanne, cet espace vise à offrir un refuge temporaire aux personnes sans domicile. Un lieu qui leur garantit sécurité et repos. Selon Alexandre Rausis, travailleur social de proximité et responsable de l’accueil de nuit de la structure, « l’objectif est d’assurer une prise en charge minimale, en leur fournissant un hébergement nocturne, un petit-déjeuner et un lien avec le réseau socio-sanitaire de jour. » Des acteurs sociaux et sanitaires seront impliqués pour assurer un suivi des bénéficiaires et les orienter vers des solutions plus durables.