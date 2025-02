Il y a 40 ans, la voirie de La Chaux-de-Fonds déneigeait Genève

Il a fallu huit jours pour désencombrer les rues de Genève. Huit longues journées et courtes nuits pour les travailleurs chaux-de-fonniers. Une expédition qui se transformait parfois en tournée du facteur… « La première nuit, on est allé se coucher dans un abri PC. La deuxième, un chauffeur de la voirie nous a proposé d’aller boire un verre. Alors on est allé boire un verre ! Pour finir, on ne dormait plus beaucoup », rigolent Serge Dubois et François Siegenthaler. /vco