Retour à la normale pour l’ECAP en 2024

Une année synonyme de retour à la normalité pour l’ECAP. L’Établissement cantonal d’assurance et de prévention neuchâtelois a tiré le bilan pour 2024. Durant l’année écoulée, les sapeurs-pompiers ont réalisé 2'369 interventions, contre 3'474 une année auparavant. Cela représente une baisse de 32%, mais il faut se rappeler que l’année 2023 avait été marquée par la tempête qui a ravagé les Montagnes neuchâteloises et qui a représenté à elle seule plus d’un millier d’interventions.

Il y a tout de même quelques particularités à relever pour 2024. Les missions liées aux hydrocarbures et aux produits chimiques sont en augmentation (+32) par rapport à 2023. Le lieutenant-colonel Maxime Franchi, chef du secteur intervention à l’ECAP, relève que la durée d’intervention moyenne est également en hausse.