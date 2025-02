Un roman de Louis Favre qui raconte les Montagnes neuchâteloises

Confronter l’œuvre et l’histoire « C’est vrai que ces anecdotes, comme celle autour de l’incendie du Locle en 1844, on la cite souvent, mais tout à coup on peut se demander, est-ce que c’est vraiment historique ou est-ce qu’il a inventé quelque chose ? » Comme le raconte Caroline Calame ici, confronter le roman de Louis Favre aux archives factuelles, c’est essayer de creuser plus loin dans la représentation qu’on se fait des Montagnes neuchâteloises au 19e siècle. Mais, après avoir vérifié la véracité des propos du botaniste boudrysan, la conservatrice peut l’affirmer « Louis Favre a tout juste, il n’invente rien. »