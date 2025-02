Les sports aquatiques pour tous lors de l’Aqua Day

Une journée pour se jeter à l’eau ! Ce dimanche, l’Aqua Day invite la population à venir découvrir gratuitement différents sports aquatiques à la piscine du Nid-du-Crô à Neuchâtel. Encadrés par des professionnels du Red-Fish, les curieux pourront tester l’aquagym, le plongeon, l’apnée, le water-polo et, bien sûr, la natation.

La journée, organisée en partenariat avec le Service des sports de la Ville de Neuchâtel, est une première pour le club de natation. Son but : « promouvoir les sports d’eau qui restent des activités à risque », explique Harmeli Djamel, coordinateur du Red-Fish. « Quand on ne sait pas nager, on peut se retrouver rapidement en difficulté, donc l’idée est de mettre en avant ce qui est fait au Nid-du-Crô. »