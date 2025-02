Montres Breguet Boîtes va quitter le Crêt-du-Locle pour Delémont 

C’est un coup dur pour les Montagnes neuchâteloises. La société Montres Breguet Boîtes (MBB) va être transférée du Crêt-du-Locle à Delémont. Swatch Group veut, en effet, rassembler ses activités d’habillage horloger haut de gamme dans la capitale jurassienne. L’entreprise nous a confirmé vendredi une information du journal « Le Temps ». Concrètement, Montres Breguet Boîtes va déménager dans les locaux de Blancpain. Le développement et la production de boîtes de montres et de bracelets sont notamment concernés.

« Des opportunités de relocalisation sur le site de Delémont et au sein des sociétés du groupe seront étudiées avec les collaboratrices et collaborateurs », indique par courriel le service de presse du numéro un mondial de l'horlogerie. Aujourd’hui, Montres Breguet Boîtes compte quelque 150 employés au Crêt-du-Locle, mais le nombre de postes qui sera transféré dans le Jura n’est pas précisé. Le calendrier de l’opération n’est pas non plus dévoilé. Selon « Le Temps », le processus pourrait prendre plusieurs mois et ne sera pas finalisé avant la fin de l’année.

Quant à savoir s’il faut s’attendre à des licenciements, Swatch Group reste également silencieux. /alr