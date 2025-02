Le dossier de la carrière est relancé à La Sagne

La carrière du Bois-Vert n’a pas fini de faire parler d’elle à La Sagne. Un comité a lancé ce vendredi une initiative visant à maintenir le site en exploitation. Ses membres ont jusqu’au 14 août pour réunir une centaine de signatures, indique Rolf Hugi, actif au sein du comité. Les citoyens de La Sagne avaient refusé, en mars 2023, un projet d’extension de la carrière ; un refus qui condamne le site.

Les auteurs de l’initiative souhaitent relancer le débat et montrer à la population les avantages que la carrière apporte à la Commune en termes de revenus et d’emplois, notamment. Rolf Hugi précise que les arguments des opposants seront pris en compte. Le comité milite pour une « exploitation écoresponsable » du site. Il développe son argumentaire dans la Feuille officielle de ce vendredi : « ce nouveau projet se limitera, dans le respect de l'environnement, à l'exploitation de la roche issue de la carrière, sans retraitement d'autres déchets et autorisera uniquement la mise en décharge de matériaux d'excavation de type A, tout en maintenant la remise en état de la superficie remblayée par une couverture forestière adaptée au changement climatique ». /sbm