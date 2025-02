La Fête des vendanges dévoile son thème pour 2025 : « Légendes des vignobles »

La Fête des vendanges se tiendra cette année du 26 au 28 septembre 2025. Le thème « Légendes des vignobles » a été choisi parmi plus de 150 propositions du public. Eric Leuba, porte-parole de La Fête des vendanges révèle que le choix n’a pas été facile, car « il y en avait certes moins que l’an dernier, mais elles étaient meilleures ». Après un processus de sélection par la direction qui est parvenue à dix propositions, deux d’entre elles étaient arrivées ex aequo lors du vote du comité central.

C’est alors le concepteur du Corso fleuri Yvan Fühlmann qui doit trancher. Le thème « Légendes des vignobles » lui a immédiatement paru le plus intéressant : « Il m’évoque un monde imaginaire fait de créatures insolites et déconcertantes. Un vaste univers d’illusions, une rencontre entre l’effroi et le rêve », partage-t-il dans le communiqué.

Sollicitation de l’Académie de Meuron

En plus d’inspirer le Corso fleuri du dimanche, ce thème sera la source d’inspiration pour les déguisements des enfants pour le cortège du samedi, mais aussi pour l’affiche qui sera réalisée en collaboration avec l’Académie de Meuron. Cette collaboration, qui avait rencontré du succès l’année précédente, est donc reconduite. Un concept d’affiche sera prochainement soumis à un jury. /comm-jja