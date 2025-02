Mélèzes : La Chaux-de-Fonds dévoile son projet à 3,5 millions par année

L’exécutif chaux-de-fonnier lève le voile sur le projet de rénovation des Mélèzes. Le Conseil communal a rendu public et présenté ce vendredi son rapport sur le futur centre de sports. Un document de 55 pages qui comprend notamment la rénovation de la patinoire. Le projet est estimé à 69 millions de francs et devrait coûter un peu plus de 3,5 millions de francs par année à la Ville. Les travaux devraient s'étaler sur trois ans. La Fédération neuchâteloise des entrepreneurs (FNE) est le partenaire privé de cet investissement, tandis que le financement implique la création d'une fondation pour limiter l'impact sur la dette de la Ville, notamment.

Selon le rapport, la capacité de la piste principale a été revue et portée à 6'500 places, au lieu de 5'800 initialement, dont 3'800 debout.





Plusieurs votes en commission

Plusieurs commissions du Conseil général se sont déjà prononcées sur ce rapport. La commission de gestion des infrastructures, de l’urbanisme et de l’énergie (INFRUEN) a donné un préavis favorable par 10 voix et 4 abstentions. La commission des sports a également dit « oui » au rapport par 10 voix contre 1. Celle des finances a été plus divisée et a voté en faveur du document par 8 voix contre 5 et 2 abstentions.

Le rapport du Conseil communal sera soumis au Conseil général le 19 mars. En cas d'acceptation, les travaux commenceront l'an prochain pour s'achever en 2029. /gtr-ATS