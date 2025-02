Alain Lugon, un chef d’orchestre pour la nature

Construire des ponts

Lorsqu’on lui demande de fournir une définition de son rôle de conservateur cantonal de la nature, il répond que celui qui occupe ce poste « C’est un peu un chef d’orchestre », chargé de « construire des ponts, d’essayer de mettre les gens ensemble ». Quant aux tâches dont il va s’occuper ces prochaines années, elles sont très diverses. Il évoque des projets dans le domaine de la conservation des espèces et des paysages, des travaux de conservation des tourbières des Ponts-de-Martel et de La Brévine, mais aussi des efforts pour la conservation de la biodiversité en ville, un réseau de plans d’eau ou la réalisation de passages pour les amphibiens. « La conservation de la biodiversité c’est quelque chose qui s’envisage sur le très long terme », explique Alain Lugon, au sujet d’une mission qui intègre l’urgence climatique et la protection de la diversité du vivant. « Moi je suis en place pour une dizaine d’années, j’espère pouvoir transmettre le relais à d’autres ». /jhi