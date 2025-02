Une page se tourne au Snack

Ils ont vu passer au moins trois générations de Vallonniers. Ursula et Claude Bourquin ont tenu « le Snack », le Cavallino Snack Bar de son nom complet, à Fleurier pendant 35 ans. Le couple estime que c’était le moment de passer la main et de donner un coup de jeune à l’établissement, qui a été racheté. C’est le 1er janvier 1990 qu’Ursula Bourquin reprend le local déjà occupé, elle saisit alors une occasion de se lancer un nouveau défi qui se transforme finalement en parcours de vie pour elle et son mari, qui la rejoint un peu plus tard au service. Au début, le Snack c’est uniquement un bar, ce n’est que bien des années plus tard que les repas se rajoutent au menu. Et les premières années sont rapidement marquées par le Carnaval qui animait encore les rues de Fleurier à cette époque. Cette période a marqué les époux : « C’était des années vraiment géniales, on a fait ça pendant 10 ans », détaille Ursula Bourquin. Avant que Claude ne complète : « Je pense que toutes les personnes qui ont vécu le Carnaval au Snack et dans les rues s’en souviennent. »