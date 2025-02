Portes closes pour Aubert à Marin

A la recherche d’un autre local

Philippe Zeugmann ne cache pas non plus que la localisation du magasin Aubert à Marin n’était pas idéale en raison du manque de passage. Le directeur général pour la Suisse précise déjà être en discussions avec au moins deux lieux du canton de Neuchâtel, afin de rouvrir un autre local. Sa taille sera plus petite cette fois, au maximum 300m2 sont visés. Aubert devrait donc rouvrir prochainement dans la région. D’ici là, un service client reste possible dans d’autres magasins en Suisse, à Carouge ou Echandens ou directement en France. /swe